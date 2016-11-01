حصري: أخنوش يطالب بحقائب أكثر مما كان يتوفر عليها في الحكومة السابقة وبن كيران يرفض بشدة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن مفاوضات غير مباشرة لتشكيل الحكومة، مابين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قد إنطلقت على هامش أشغال المؤثمر العالمي للمناخ ''كوب 22'' بمراكش.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن مفاوضات غير مباشرة لتشكيل الحكومة، مابين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قد إنطلقت على هامش أشغال المؤثمر العالمي للمناخ "كوب 22" بمراكش.

وأوضحت ذات المصادر، أن كلا من عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش مازالا على إتصال ومفاوضات لتشكيل الحكومة، بالرغم من القطيعة الظاهرة بين الطرفين بعد فشل المشاورات الأولية.

وقالت ذات المصادر، أن عزيز أخنوش تنازل عن مطلب إبعاد حزب الإستقلال من التحالف الحكومي، لكنه بالمقابل يطالب بزيادة حقائب وزارية إضافية بالمقارنة مع التي حصل عليها في الحكومة السابقة، بهدف منحها لحليفه الإتحاد الدستوري، وهو مايرفضه بن كيران بشدة، مصرا على التفاوض وفق عدد البرلمانيين الذي يتوفر عليه الحزب وعددهم "37".

وأضافت ذات المصادر، أنه رغم التلاسن الحاصل بين بن كيران وعزيز أخنوش عبر وسائل الإعلام تزامنا و"الكوب 22" والذي يتواجدان به، فالمفاوضات مازالت مستمرة، وإعلان نتائجها بموافقة حزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في الحكومة المقبلة باتت مسألة وقت، قد يتحدد في نهاية الأسبوع.





