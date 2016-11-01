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مثير وصادم.. مغني شهير يتزوج من رسام سوري وها شكون

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 23:33 مثير وصادم.. مغني شهير يتزوج من رسام سوري وها شكون | ثقافة و فنون
مثير وصادم.. مغني شهير يتزوج من رسام سوري وها شكون
عشاق الفنان الاسباني ريكي مارتن قد يصدمون من تصريح هذا الفنان الذي عمر طويلا بأغانيه الجميلة، وكان نجم الأغاني المسموعة في المغرب سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إنه ريكي صاحب أغنية

شوف تيفي

عشاق الفنان الاسباني ريكي مارتن قد يصدمون من تصريح هذا الفنان الذي عمر طويلا بأغانيه الجميلة، وكان نجم الأغاني المسموعة في المغرب سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إنه ريكي صاحب أغنية "la bomba" الشهيرة، الذي صرح خلال استضافته في برنامج The Ellen DeGeneres Show "أنه قام بخطبة الرسام السوري السويدي جوان يوسف،وأضاف أنه ركع وأخرج الخاتم من جيبه قائلاً ليوسف: "هل تقبل الزواج بي"، حيث أوضح أن الأمر تطلب منه 30 دقيقة ليستوعب أن يوسف وافق على طلبه بـ"نعم".

وبطبيعة الحال كان من المنتظر أن تثير علاقة مارتن بيوسف موجة من الانتقادات، خصوصاً بين صفوف متابعيه العرب.

 

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ريكي مارتن زواج جوان يوسفعلاقة

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