تعيين قائمة بلعوشي رئيسة لقطب الرياضة بالقناة الأولى ﻿

أجرى فيصل لعرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تغييرات واسعة في مصالح دار البريهي، وأكد مصدر مطلع أن من بين التعيينات الجديدة، نجد اسم

شوفي تيفي

أجرى فيصل لعرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تغييرات واسعة في مصالح دار البريهي، وأكد مصدر مطلع أن من بين التعيينات الجديدة، نجد اسم قائمة بلعوشي المعلقة الرياضية الشهيرة والتي برزت من خلال تغطيتها لأهم الأنشطة الرياضية في المغرب، واستلمت بلعوشي منصبها الجديد مكان سعيد أنيس. ومن المنتظر أن تجري المعلقة الرياضية ابنة حي اليوسفية بالرباط، وصاحبة الخبرة الطويلة في المجال الرياضي، تغييرات جدرية على قسم الرياضة بالتلفزة المغربية، حيث استقدمت مراسلين وصحفيين رياضيين لمساعدتها في مهامها الجديدة. حسب ما أكده مصدرنا.