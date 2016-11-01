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مثير.. سيدة تقاضي زوجها بسبب الأنترنيت وها أشنو قالت عليه

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 21:59 مثير.. سيدة تقاضي زوجها بسبب الأنترنيت وها أشنو قالت عليه | مجتمع
مثير.. سيدة تقاضي زوجها بسبب الأنترنيت وها أشنو قالت عليه
كشف مصدر إعلامي مصري أن سيدة مصرية تقدمت بمقاضاة زوجها الثمانيني، بتهمة الإدمان على الإنترنيت، حيث قالت أنه يعيش مراهقة متأخرة ويظل حاملا لهاتفه متنقلا بين الواتساب والفايسبوك ويحدث هذه وتلك، دون

شوف تيفي

كشف مصدر إعلامي مصري أن سيدة مصرية تقدمت بمقاضاة زوجها الثمانيني، بتهمة الإدمان على الإنترنيت، حيث قالت أنه يعيش مراهقة متأخرة ويظل حاملا لهاتفه متنقلا بين الواتساب والفايسبوك ويحدث هذه وتلك، دون مراعاة لسنه ولا زوجته ولا لبيته.
وفشلت السيدة المشتكية أن تغير من سلوك زوجها، وكشفت في تصريح لها أنها لم تعد تطيق العيش معه لذلك فكرت في الخلع، حيث أكدت أنه يصرف معاشه فقط على باقة الأنترنيت في الجوال.
وتبلغ السيدة المشتكية 63 سنة، فيما زوجها تحاوز الثمانين من عمره، حيث عمرت علاقتهم الزوجية أربعين سنة ومن المنتظر أن تنتهي بسبب الأنترنيت.

 

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