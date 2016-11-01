الملك محمد السادس في جولة جديدة لأربعة دول إفريقية لأول مرة.. ﻿

أكد مصدر مطلع أن الملك محمد السادس سيقوم بجولة إفريقية جديدة، سوف تقوده إلى كل من دول نيجيريا، كينيا، أثيوبيا ومدغشقر الجزيرة التي نفي إليها جده الراحل محمد

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أكد مصدر مطلع أن الملك محمد السادس سيقوم بجولة إفريقية جديدة، سوف تقوده إلى كل من دول نيجيريا، كينيا، أثيوبيا ومدغشقر الجزيرة التي نفي إليها جده الراحل محمد الخامس في سنة 1953، ومن المحتمل أن تنطلق الجولة نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء أشغال قمة المناخ التي تحتضنها مدينة مراكش في 18 نونبر الجاري. وسيرافقه خلال هذه الجولة مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعدد من رجال الأعمال والمال في المغرب. والملفت للنظر أن الجولة الجديدة ستقود الملك لأول مرة إلى دول جديدة وتحمل عداء للمغرب، مثل نيجيريا التي تعترف بجبهة البوليساريو، و يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط.ّ وسبق للملك أن أجل زيارته لأثيوبيا خلال جولته الأخيرة. ولم تعلن أسباب التأجيل. لكن حضور الملك أصبح من المؤكد إلى بلاد الحبشة خلال الزيارة المرتقبة.