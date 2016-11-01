خطير..آلة لصناعة الياجور تطحن عاملا بمدينة زايو.. وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت مدينة زايو أمس الثلاثاء، فاجعة حقيقية، بعد أن سقط عامل بآلة لصناعة الآجر، ما تسبب في وفاته.

''شوف تيفي''



شهدت مدينة زايو أمس الثلاثاء، فاجعة حقيقية، بعد أن سقط عامل بآلة لصناعة الآجر، ما تسبب في وفاته.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك البالغ قيد حياته 40 عاما، كان يقوم بعمله بشكل عادي إلا أنه فقد توازنه وسقط في الآلة التي سحقت جزء كبير من ذراعه التي بترت بالكامل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصاب إلى المستشفى الحسني بالناظور، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستعجلات نتيجة إصابته بنزيف حاد.