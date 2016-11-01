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الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 19:49 الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش | بوليتيك
الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمراكش، مباحثات على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

 ''شوف تيفي''

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمراكش، مباحثات على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وكان الملك محمد السادس، قد قام اليوم الأربعاء، بعقد مجموعة من اللقاءات بزعماء شاركوا في مؤتمر المناخ كوب 22 من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند.

 

 

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