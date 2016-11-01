فيديو خطير..نايضة قرطاس خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة بآسفي..وهذه هي التفاصيل ﻿

أظهر فيديو مشاهد مثيرة خلال دخول رجل شرطة في عراك مع منحرف بحي قرية الشمس بمدينة آسفي، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، قبل أن يتدخل أصدقاء المنحرف الذين هاجموا الشرطي وانهالوا عليه بالضرب، ما دفع هذا

''شوف تيفي''



أظهر فيديو مشاهد مثيرة خلال دخول رجل شرطة في عراك مع منحرف بحي قرية الشمس بمدينة آسفي، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، قبل أن يتدخل أصدقاء المنحرف الذين هاجموا الشرطي وانهالوا عليه بالضرب، ما دفع هذا الأخير إلى إطلاق رصاصتين.

وكانت مصادر مسفيوية، قد كشفت تفاصيل هذه النازلة، موضحة بأن رجل الشرطة، كان يقوم باعتقال شاب منحرف اعتدى على صاحب محل تجاري عقب قيام هذا الأخير بالتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة حينما استعان المنحرف بأصدقائه الذين هاجموا الشرطي الذي اضطر إلى إطلاق رصاصتين الأولى في السماء والثانية بالأرض في محاولة منه لإنهاء المعركة، قبل أن تصل تعزيزات أمنية ليتم اعتقال المنحرفين الأربعة.





