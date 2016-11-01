الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة ﻿

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن قلقه العميق من التعثر الذي يسود تشكيل الحكومة، داعيا ''الجميع بالتحلي بروح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات العددية من أجل حكومة

شوف تيفي

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن قلقه العميق من التعثر الذي يسود تشكيل الحكومة، داعيا ''الجميع بالتحلي بروح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات العددية من أجل حكومة منسجمة، فاعلة وجادة، ومؤسسة على برنامج واضح وكفاءات قادرة على رفع التحديات''.

وجاء موقف حزب الحصان وحليف حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، بعد اجتماع مكتبه السياسي المنعقد صباح اليوم بالمقر المركزي للحزب، والذي ''توقف عند المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة، وما تعرفه من بطء وتعثر في تدبيرها''، معربا عن قلقه ''إزاء الجمود الناتج عن طبيعة مثل هذا التدبير، وما يخلفه من فراغ مؤسساتي على المستويين التشريعي والتنفيذي، وذلك في وقت تتطلع فيه بلادنا إلى مسايرة الإيقاع الذي يقوده الملك وطنيا ودوليا''.

وإستحضر المكتب السياسي لحزب الحصان حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' مضامين الخطاب الملكي بداكار، والذي ''جاء تتويجا للزيارة الملكية الموفقة لبعض دول شرق أفريقيا، سواء في بعدها الإفريقي أو في بعدها الوطني، مسجلين عمق رمزية هذا الخطاب سواء المكانية أو الزمانية وما تحيل إليه من مصير مشترك بين سكان القارة الإفريقية''.

وإستنادا للبلاغ، وقف المكتب السياسي عند أهمية التظاهرة الكونية التي تنظمها بلادنا، والمتعلقة بمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، مشيدين بالنجاح الكبير الذي عرفته هذه التظاهرة من حيث التنظيم، كما ''ثمنوا مضامين الخطاب الملكي وبُعد الرسائل التي وجهها الملك بخصوص حماية البيئة والمناخ، وتداعيات ذلك على الحياة البشرية بصفة عامة وعلى سكان القارات الجنوبية بوجه خاص''.





