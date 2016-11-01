 الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو | بوليتيك

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو

خطير..آلة لصناعة الياجور تطحن عاملا بمدينة زايو.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..آلة لصناعة الياجور تطحن عاملا بمدينة زايو.. وهذه هي التفاصيل

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش

فيديو خطير..نايضة قرطاس خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة بآسفي..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو خطير..نايضة قرطاس خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة بآسفي..وهذه هي التفاصيل

الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة

الملك يتباحث مع الرئيس الفرنسي بمراكش | بوليتيك

الملك يتباحث مع الرئيس الفرنسي بمراكش

مثير.. هذا ما تم العثور عليه بالقرب من مركب سياحي معروف بأكادير | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما تم العثور عليه بالقرب من مركب سياحي معروف بأكادير

مركز جديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية سيرى النور قريبا | اقتصاد

مركز جديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية سيرى النور قريبا

مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش | بوليتيك

مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش

حكومة ''المهدي المنتظر''

الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 19:10 الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة | بوليتيك
الإتحاد الدستوري يدعو الأحزاب السياسية تغليب المصلحة الوطنية لتشكيل الحكومة
أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن قلقه العميق من التعثر الذي يسود تشكيل الحكومة، داعيا ''الجميع بالتحلي بروح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات العددية من أجل حكومة

شوف تيفي 

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن قلقه العميق من التعثر الذي يسود تشكيل الحكومة، داعيا ''الجميع بالتحلي بروح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات العددية من أجل حكومة منسجمة، فاعلة وجادة، ومؤسسة على برنامج واضح وكفاءات قادرة على رفع التحديات''.
وجاء موقف حزب الحصان وحليف حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، بعد اجتماع مكتبه السياسي المنعقد صباح اليوم بالمقر المركزي للحزب، والذي ''توقف عند المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة، وما تعرفه من بطء وتعثر في تدبيرها''، معربا عن قلقه ''إزاء الجمود الناتج عن طبيعة مثل هذا التدبير، وما يخلفه من فراغ مؤسساتي على المستويين التشريعي والتنفيذي، وذلك في وقت تتطلع فيه بلادنا إلى مسايرة الإيقاع الذي يقوده الملك وطنيا ودوليا''.
وإستحضر المكتب السياسي لحزب الحصان حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' مضامين الخطاب الملكي بداكار، والذي ''جاء تتويجا للزيارة الملكية الموفقة لبعض دول شرق أفريقيا، سواء في بعدها الإفريقي أو في بعدها الوطني، مسجلين عمق رمزية هذا الخطاب سواء المكانية أو الزمانية وما تحيل إليه من مصير مشترك بين سكان القارة الإفريقية''.

وإستنادا للبلاغ، وقف المكتب السياسي عند أهمية التظاهرة الكونية التي تنظمها بلادنا، والمتعلقة بمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، مشيدين بالنجاح الكبير الذي عرفته هذه التظاهرة من حيث التنظيم، كما ''ثمنوا مضامين الخطاب الملكي وبُعد الرسائل التي وجهها الملك بخصوص حماية البيئة والمناخ، وتداعيات ذلك على الحياة البشرية بصفة عامة وعلى سكان القارات الجنوبية بوجه خاص''.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البلاغ المكتب السياسي الإتحاد الدستوري بلاغ الحكومة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو | بوليتيك

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش

الملك يتباحث مع الرئيس الفرنسي بمراكش | بوليتيك

الملك يتباحث مع الرئيس الفرنسي بمراكش

مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش | بوليتيك

مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير تونسي: المغرب دولة قوية ونتمنى لتونس ان تصبح مثل المغرب في قوة التنظيم | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

وزير تونسي: المغرب دولة قوية ونتمنى لتونس ان تصبح مثل المغرب في قوة التنظيم

Film Marocain 2016 Beach Boys COMPLET الفيلم المغربي بيتش بويز | قنوات أخرى

Film Marocain 2016 Beach Boys COMPLET الفيلم المغربي بيتش بويز

فيديو لبعض الأحداث الطريفة و الأخطاء التي وقعت في مؤتمر أشغال قمة إفريقيا للعمل بمدينة مراكش | قنوات أخرى

فيديو لبعض الأحداث الطريفة و الأخطاء التي وقعت في مؤتمر أشغال قمة إفريقيا للعمل بمدينة مراكش

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎ | زووم

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو | بوليتيك
منذ 52 دقيقة

برافو ..الحموشي يتفاعل بشكل سريع مع ملتمسات سيدة تتهم شرطي باغتصابها بابن جرير+فيديو

خطير..آلة لصناعة الياجور تطحن عاملا بمدينة زايو.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..آلة لصناعة الياجور تطحن عاملا بمدينة زايو.. وهذه هي التفاصيل

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يتباحث على انفراد مع وزير الخارجية الأمريكي بمراكش

فيديو خطير..نايضة قرطاس خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة بآسفي..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو خطير..نايضة قرطاس خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة بآسفي..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.