الملك يتباحث مع الرئيس الفرنسي بمراكش ﻿

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمركش، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة فرانسوا هولاند.

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أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالجناح الملكي بقصر المؤتمرات بمركش، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة فرانسوا هولاند.

حضر هذه المباحثات ، عن الجانب الفرنسي ، رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط السيد جون فرانسوا غيرو.

كما حضرها عن الجانب المغربي مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة



