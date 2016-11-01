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مثير.. هذا ما تم العثور عليه بالقرب من مركب سياحي معروف بأكادير

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 18:27 مثير.. هذا ما تم العثور عليه بالقرب من مركب سياحي معروف بأكادير | حوادث و حقوق
مثير.. هذا ما تم العثور عليه بالقرب من مركب سياحي معروف بأكادير
تمكنت الفرقة السياحية بولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص على مستوى مدخل المركب السياحي ''مارينا''، من أجل حيازة والاتجار في المخدرات.

''شوف تيفي''

تمكنت الفرقة السياحية بولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص على مستوى مدخل المركب السياحي ''مارينا''، من أجل حيازة والاتجار في المخدرات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد ضبطت الفرقة بحوزة المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، كمية مهمة من مخدر الشيرا، عبارة عن قطعتين متوسطة الحجم وحوالي 15 قطعة مجزأة ومهيأة للبيع، كان ينوي ترويجها بالموقع المذكور عند حلول الظلام.
وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.


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