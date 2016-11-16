مركز جديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية سيرى النور قريبا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأشهر القليلة المقبلة ستعرف تدشين المركز الجديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الأشهر القليلة المقبلة ستعرف تدشين المركز الجديد لقيادة القطارات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

المركز الجديد بالرباط، سيعتمد على آخر تقنيات الإتصال والإعلاميات ليمكن من التحكم في سير القطارات الكلاسيكية وفائقة السرعة، كما أنه يُعتبر واحدا من أكبر مراكز قيادة القطارات في العالم بضمه لسبع طوابق.