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مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش | بوليتيك

مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش

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مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 18:14 مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش | بوليتيك
مثير : إحتقان بمؤسسة تعليمية بعد مطالبة المدير الأساتذة بطلب للذهاب للصلاة بمراكش
كشفت مصادر مطلعة، من مجموعة مدارس ''المعمل'' بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، عن حالة إحتقان شديدة بين المدير والأطر التربوية بالمؤسسة.

شوف تيفي 


كشفت مصادر مطلعة، من مجموعة مدارس ''المعمل'' بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، عن حالة إحتقان شديدة بين المدير والأطر التربوية بالمؤسسة.

وحسب ذات المصادر، يتهم الأساتذة المدير بمجموعة من ''الإختلالات'' منذ تعيينه بالمدرسة، من قبيل تعريض الأساتذة للإهانة شفهيا أمام أنظار تلامذتهم وأولياء أمورهم بمجرد تأخرهم عن الفصل، بدلا من نهجه الإجراءات الإدارية.

وإستنكرت عريضة للأطر التربوية بمؤسسة ''المعمل'' التابعة لجماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز بشدة سلوكات مدير المؤسسة المتمثلة في إهانة بعض أطرها والتحدث بأسلوب سلطوي أمام التلاميذ وأمام الآباء أحيانا، إضافة إلى التضييق على بعض الذين أدوا واجبهم الوطني في التصويت في الانتخابات الأخيرة، زيادة على تبنيه أفكارا مغلوطة عن المجموعة بحيث يدعي أنها كانت تعيش في التسيب وعدم الانضباط وأن التغيبات كانت في السابق مقابل الرشوة وكل هذه التهم تفتقد لأي دليل أو حجة.

وطالب بيان للجامعة الوطنية للتعليم بالمكتب الإقليمي للحوز، الجهات المسؤولة التدخل العاجل قصد حل كل هذه الإشكالات التي ذكرها الأساتذة في عريضتهم، حيث أن المدير'' أ، ص'' لازال حديث العهد بالمؤسسة، كما أنه أمر أحد الأساتذة بتحرير ''طلب لأداء صلاة الجمعة ضاربا عرض الحائط المذكرة المنظمة لتدبير الزمن المدرسي لهذا اليوم ، بالإضافة إلى تحريضه لجمعية الآباء للوقوف ضد الأساتذة والشكاية بهم''.

وحاولت ''شوف تيفي'' ربط الإتصال بمدير المؤسسة لأخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه خارج التغطية.

 

 

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الشكاية الإتصال الإقليم الحوز المسؤولية مراكش الصلاة شوف تيفي

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