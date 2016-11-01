عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه ﻿

تمكنت الفرقة السياحية بمدينة أكادير، أمس الثلاثاء، من اعتقال أفراد عصابة، هاجموا مواطنا أجنبيا وسلبوا منه مبلغا ماليا.

''شوف تيفي''



تمكنت الفرقة السياحية بمدينة أكادير، أمس الثلاثاء، من اعتقال أفراد عصابة، هاجموا مواطنا أجنبيا وسلبوا منه مبلغا ماليا.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعنيين بالأمر،وهم من دوي السوابق العدلية في مجال السرقات، اعترضوا سبيل المواطن الأجنبي على مستوى الشريط الساحلي، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته بأن إيقاف المشتبه فيهم كان بفضل التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الفرقة، والتي تكللت بإيقاف الجناة على مستوى القطاع السياحي، حيث استطاع الضحية التعرف عليهم بسهولة أثناء عملية العرض.





