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سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 17:35 سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض السواح بالمغرب | مجتمع
سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب
أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، أمس الثلاثاء، رسميا القضاء على مرض التراكوما كمشكل صحة عامة في المغرب، خلال مشاركتها في اللقاء الوزاري الخاص بالصحة والتغيرات المناخية

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، أمس الثلاثاء، رسميا القضاء على مرض التراكوما كمشكل صحة عامة في المغرب، خلال مشاركتها في اللقاء الوزاري الخاص بالصحة والتغيرات المناخية المنظمة على هامش أشغال مؤتمر الأطراف (كوب22) المنعقد بمراكش.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن مارغريت تشان سلمت بالمناسبة شهادة اعتراف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على هذا الداء بالمغرب إلى الكاتب العام لوزارة الصحة عبد العلي بلغيثي علوي نيابة عن وزير الصحة الحسين الوردي.

وأضاف أن المغرب يعتبر بلدا رائدا في مجال مكافحة التراكوما على الصعيد الدولي، ويصنف من بين الدول الأولى في العالم التي حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية بالقضاء على مرض التراكوما، كما يعد أول بلد اعتمد استراتيجية منظمة الصحة العالمية '' شانص '' لمكافحة التراكوما ليصبح بذلك سباقا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

 وأبرز البلاغ أن هذه النتيجة، التي جعلت مرة أخرى المغرب في الواجهة الأمامية للحملة العالمية لمكافحة التراكوما، جاءت بفضل التزام العاملين في مجال الصحة، واعتماد لامركزية التخطيط والتتبع لمكافحة هذا المرض، وبفضل التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، وتعبئة منظمات المجتمع المدني مثل ''مؤسسة الحسن الثاني لطب العيون''، وبفضل مساهمة الشركاء الدوليين مثل ''المبادرة الدولية للتراكوما''، ومنظمة الصحة العالمية وكذا بفضل الدور الريادي لوزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن التراكوما يعد السبب الرئيسي للعمى التعفني على الصعيد العالمي، وهو أحد أمراض العين التعفنية الناتجة عن جرثومة تسمى ملتحمة التراكوما، ويؤدي إلى العمى في غياب العلاجات الضرورية والمبكرة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التراكوما مسؤول عن ضعف الإبصار لدى حوالي 1.8 مليون شخص في العالم من بينهم 500 ألف مصاب بعمى غير قابل للشفاء



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