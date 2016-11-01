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عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 17:23 عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، أن هذه الأخيرة، دخلت في مفاوضات مع محامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في محاولة أخيرة لكي يحصل الفنان المغربي على السراح المؤقت.

 ''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، أن هذه الأخيرة، دخلت في مفاوضات مع محامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في محاولة أخيرة لكي يحصل الفنان المغربي على السراح المؤقت.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن هيئة دفاع لمجرد، حاولت إقناع محامي الفتاة الفرنسية بضرورة حضورها إلى جلسة المواجهة، ووضع حد لهذه القضية التي قد تمتد فصولها لأشهر أخرى.

وأضاف المصدر ذاته بأن محامي الفتاة الفرنسية، رفض التفاوض مع محامي سعد لمجرد، وأكد مواصلة موكلته متابعة الفنان بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

 وأكد ذات المصدر أن محامي الفتاة الفرنسية معروف بذكائه وحنكته، موضحا بأن ما يقوم به هذا الأخير هي محاولات لابتزاز محاميي سعد لمجرد.

 

 

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المغرب شوف تيفي هيئة الدفاع سعد لمجرد الفتاة الفرنسية جلسة التفاوض

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