عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن إستنفار أمني كبير بمدينة تارودانت بعد فرار مسجون إحتياطيا بالسجن الفلاحي بالمدينة، من المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.



شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، عن إستنفار أمني كبير بمدينة تارودانت بعد فرار مسجون إحتياطيا بالسجن الفلاحي بالمدينة، من المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الثلاثاء، بعد إحالة أحد "المعتقلين إحتياطيا" بالسجن الفلاحي بمدينة تارودانت، على المستشفى الإقليمي المختار السوسي قصد إجراء فحوصات، لكنه مباشرة بعد الإنتهاء من زيارة الطبيب المعالج طالب بالدخول إلى المرحاض، وتمكن من الفرار عبر إحدى النوافذ المؤدية إلى الشارع العام.

وشهد المستشفى الإقليمي حالة استنفار قصوى بحضور مختلف المصالح الأمنية إلى عين المكان بعدما تمكن أحد الموقوفين رهن الإعتقال الإحتياطي بتهمة ترويج مخدر "الشيرا" من الفرار، حيث أن المعني يعتبر من ذوي السوابق العدلية ويعاني من مرض مزمن.

من جهة ثانية، أضافت ذات المصادر، أن الشرطة بمدينة تارودانت مازالت تكثف من جهودها لتوقيف السجين الفار.