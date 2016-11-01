 سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض السواح بالمغرب | مجتمع

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت

سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين | نت 2.0

سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين

بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة | بوليتيك

بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة

مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة | ثقافة و فنون

مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة

بالفيديو.. حريق مهول بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق مهول بمراكش..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية | بوليتيك

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية

حكومة ''المهدي المنتظر''

سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 16:50 سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين | نت 2.0
سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين
أبلغ ممثل شركة BQ الروسية مراسل موقع ''لينتا'' للأخبار أن الماركة المذكورة قدمت أول هاتف ذكي للمسلمين سمي بـBelief.

شوف تيفي:وكالات

أبلغ ممثل شركة BQ الروسية مراسل موقع "لينتا" للأخبار أن الماركة المذكورة قدمت أول هاتف ذكي للمسلمين سمي بـBelief.

ويستطيع الجهاز احتساب مواعيد أداء الصلاة بدقة وإنذار صاحبه بوقت بداية الصلاة. كما سيحدد له موقع أقرب مسجد ومطعم تقدم فيه طلبات معدة من منتجات الحلال وذلك بناء على تحديد الموقع الحالي لصاحب الهاتف الذكي. ويحمَّل هاتف Belief العائد لشركة BQ بالآيات القرآنية التي يمكن إظهارها على شاشة الجهاز على شكل نص أو الاستماع إليها حسب رغبة مالك الجهاز. ويسمح الهاتف الذكي بإرسال أي آية عن طريق البريد الإلكتروني أو نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويزود الجهاز بشاشة قطرها 5 بوصات تتصف بدقة تمييز بدرجة HD ومعالج ذي أربع نوى يساوي تردده 1.3 غيغا هيرتز.

ويساوي حجم الذاكرة العشوائية للجهاز 1 غيغا بايت وحجم الذاكرة الداخلية 8 غيغا بايت. كما يمكن وضع شريحة ذاكرة من نوع microSD. ويزين غطاء ظهر الهاتف الذكي برسم على هيئة رسوم عربية.

أما خلفية سطح المكتب فيمكن لصاحب الجهاز أن يختار لها صورة من صور عدة متوفرة في الهاتف وهي تحمل طابعا إسلاميا.
يعمل الهاتف الذكي في نظام أندرويد 6.0 ويساوي سعره ما يعادل 92 دولارا.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هاتف خاص للمسلمسن هاتف ذكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. هذا ما سيقع للمدمنين على المواقع الإباحية بجميع الدول ومن بينها المغرب بسبب الهاكرز | نت 2.0

مثير.. هذا ما سيقع للمدمنين على المواقع الإباحية بجميع الدول ومن بينها المغرب بسبب ''الهاكرز''

فايسبوك يعلن وفاة مؤسسه مارك زوكربيرغ وعشرات المستخدمين | نت 2.0

فايسبوك يعلن وفاة مؤسسه مارك زوكربيرغ وعشرات المستخدمين

فايسبوك يتكبد خسارة بمليارات الدولارات بسبب هذه العبارة | نت 2.0

''فايسبوك'' يتكبد خسارة بمليارات الدولارات بسبب هذه العبارة

مول الفايسبوك في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب | نت 2.0

''مول الفايسبوك'' في ذمة التحقيق من طرف النيابة العامة الألمانية لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎ | زووم
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎

خطأ آخر : المنظمون يقلبون تعريفات الدول في المؤتمر الافريقي بمراكش | قنوات أخرى

خطأ آخر : المنظمون يقلبون تعريفات الدول في المؤتمر الافريقي بمراكش

الفيديو الذي أثار إعجاب المغاربة..... الرئيس الغابون بالجابادور المغربي التقليدي في قمة المناخ | قنوات أخرى

الفيديو الذي أثار إعجاب المغاربة..... الرئيس الغابون بالجابادور المغربي التقليدي في قمة المناخ

فيديو | من الطرائف المضحكة في كوب 22 : سـلام غريــب بين مـزوار و رئـيس إفريقي ! | قنوات أخرى

فيديو | من الطرائف المضحكة في كوب 22 : سـلام غريــب بين مـزوار و رئـيس إفريقي !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض السواح بالمغرب | مجتمع

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.