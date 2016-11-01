سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين ﻿

أبلغ ممثل شركة BQ الروسية مراسل موقع ''لينتا'' للأخبار أن الماركة المذكورة قدمت أول هاتف ذكي للمسلمين سمي بـBelief.

شوف تيفي:وكالات

أبلغ ممثل شركة BQ الروسية مراسل موقع "لينتا" للأخبار أن الماركة المذكورة قدمت أول هاتف ذكي للمسلمين سمي بـBelief.

ويستطيع الجهاز احتساب مواعيد أداء الصلاة بدقة وإنذار صاحبه بوقت بداية الصلاة. كما سيحدد له موقع أقرب مسجد ومطعم تقدم فيه طلبات معدة من منتجات الحلال وذلك بناء على تحديد الموقع الحالي لصاحب الهاتف الذكي. ويحمَّل هاتف Belief العائد لشركة BQ بالآيات القرآنية التي يمكن إظهارها على شاشة الجهاز على شكل نص أو الاستماع إليها حسب رغبة مالك الجهاز. ويسمح الهاتف الذكي بإرسال أي آية عن طريق البريد الإلكتروني أو نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويزود الجهاز بشاشة قطرها 5 بوصات تتصف بدقة تمييز بدرجة HD ومعالج ذي أربع نوى يساوي تردده 1.3 غيغا هيرتز.

ويساوي حجم الذاكرة العشوائية للجهاز 1 غيغا بايت وحجم الذاكرة الداخلية 8 غيغا بايت. كما يمكن وضع شريحة ذاكرة من نوع microSD. ويزين غطاء ظهر الهاتف الذكي برسم على هيئة رسوم عربية.

أما خلفية سطح المكتب فيمكن لصاحب الجهاز أن يختار لها صورة من صور عدة متوفرة في الهاتف وهي تحمل طابعا إسلاميا.

يعمل الهاتف الذكي في نظام أندرويد 6.0 ويساوي سعره ما يعادل 92 دولارا.





