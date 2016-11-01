 بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض السواح بالمغرب | مجتمع

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت

سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين | نت 2.0

سار..هاتف ذكي خاص للمسلمين

بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة | بوليتيك

بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة

مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة | ثقافة و فنون

مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة

بالفيديو.. حريق مهول بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق مهول بمراكش..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية | بوليتيك

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية

حكومة ''المهدي المنتظر''

بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 16:19 بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة | بوليتيك
بالفيديو..الملك: إفريقيا تختزل كل أشكال الهشاشة
أكد الملك محمد السادس ، اليوم الأربعاء أن إفريقيا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة بالنظر الى أن عدد اللاجئين بالقارة بسبب تغير المناخ، بلغ عشرة ملايين شخص.

شوف تيفي:

 

أكد الملك محمد السادس ، اليوم الأربعاء أن إفريقيا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة بالنظر الى أن عدد اللاجئين بالقارة بسبب تغير المناخ، بلغ عشرة ملايين شخص.

وقال الملك في خطاب القاه جلالته في افتتاح أشغال "قمة العمل الافريقية" التي تنعقد على هامش اشغال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المؤتمر العالمي (كوب 22) إنه بحلول سنة 2020، سيضطر ما يقرب من 60 مليون شخص، للنزوح بسبب ندرة المياه، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.

وذكر الملك في هذا الصدد، بأن "الخزان الهائل للمياه، الذي كانت تشكله سابقا بحيرة تشاد، فقد حتى الآن 94 بالمائة من مساحته، وهو مهدد بالجفاف التام، كما تختفي كل سنة، أربعة ملايين هكتار من الغطاء الغابوي بإفريقيا ، بنسبة تفوق بضعفين المعدل العالمي".

وأكد الملك أنه "من الأهمية بمكان أن تتحدث قارتنا بصوت واحد، وتطالب بالعدالة المناخية، وبتعبئة الامكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق عليها، في مجال مكافحة التغيرات المناخية."

وحدد الملك في هذا الاطار، متطلبات ضرورية تهم أساسا تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود الرامية لتحقيق تكيف القارة، وتحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة، وتعزيز القدرات المؤسساتية للقارة الافريقية، واستغلال الفرص التي تتيحها التنمية منخفضة الكربون، ودراسة آثارها، في مجالات الطاقة والابتكار التكنولوجي، والمهن المرتبطة بالأنشطة الخضراء. 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس قمة إفريقية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية | بوليتيك

بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية

إنفراد : البام يعتمد على صفحة فرسان العدالة والتنمية لإسقاط برلمانيين للبيجيدي بإنزكان | بوليتيك

إنفراد : ''البام'' يعتمد على ''صفحة فرسان العدالة والتنمية'' لإسقاط برلمانيين ''للبيجيدي'' بإنزكان

الكوب 22 يساهم في تجاوز مرحلة البلوكاج بين أخنوش وبن كيران | بوليتيك

"الكوب 22" يساهم في تجاوز مرحلة ''البلوكاج'' بين أخنوش وبن كيران

الملك محمد السادس يطير لمدغشقر في هذا التاريخ | بوليتيك

الملك محمد السادس يطير لمدغشقر في هذا التاريخ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎ | زووم
منذ 8 دقائق

بالفيديو..اليابان تصلح حفرة الأرض العملاقة في يومين فقط‎

خطأ آخر : المنظمون يقلبون تعريفات الدول في المؤتمر الافريقي بمراكش | قنوات أخرى

خطأ آخر : المنظمون يقلبون تعريفات الدول في المؤتمر الافريقي بمراكش

الفيديو الذي أثار إعجاب المغاربة..... الرئيس الغابون بالجابادور المغربي التقليدي في قمة المناخ | قنوات أخرى

الفيديو الذي أثار إعجاب المغاربة..... الرئيس الغابون بالجابادور المغربي التقليدي في قمة المناخ

فيديو | من الطرائف المضحكة في كوب 22 : سـلام غريــب بين مـزوار و رئـيس إفريقي ! | قنوات أخرى

فيديو | من الطرائف المضحكة في كوب 22 : سـلام غريــب بين مـزوار و رئـيس إفريقي !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

عصابة تتعرض سبيل مواطن أجنبي بأكادير..وها شنو دارو ليه

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض السواح بالمغرب | مجتمع

سار للمغاربة.. منظمة الصحة العالمية تعلن القضاء على مرض ''السواح'' بالمغرب

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. هيئة دفاع لمجرد تفاوضتْ مع محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول..وهذه هي النتيجة

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل : إستنفار أمني بعد هروب سجين من مرحاض مستشفى عمومي بتارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.