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مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 16:04 مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة | ثقافة و فنون
مؤلم ومحزن.. سعد لمجرد قد يبقى مسجونا احتياطيا لأربع سنوات+ وثيقة
في تطور جديد لقضية سعد لمجرد، توصلت ''شوف تيفي'' إلى معلومة مثيرة توجد بالقانون الفرنسي والخاصة بالسجن الاحتياطي للموقوف قبل إصدار الحكم نهائي في حقه.

"شوف تيفي"

في تطور جديد لقضية سعد لمجرد، توصلت "شوف تيفي" إلى معلومة مثيرة توجد بالقانون الفرنسي والخاصة بالسجن الاحتياطي للموقوف قبل إصدار الحكم نهائي في حقه.

فحسب ما توصلت إليه "شوف تيفي" من خلال موقع وزارة العدل الفرنسية فإن التدابير المتعلقة بالسراح المؤقت في القانون رقم 11330، تشير في النقطة المتعلقة بالسجن الاحتياطي بأن المتهم يمكن حسب نوع الجريمة التي يتابع فيها أن يبقى لمدة طويلة خلف القضبان الحديدية قبل الإدلاء بالحكم النهائي.

ويوضح القانون المذكور بأن المتهم إذا ما كانت التهمة الموجهة إليه بسيطة فإن مدة الاحتجاز تبلغ 4 أشهر، لكن هناك احتمالا أن تمتد من سنة واحدة إلى 4 سنوات.

وعلاقة بالموضوع وبخصوص قضية سعد لمجرد، أكد مصدر "شوف تيفي" القريب من تفاصيل القضية بأن القانون الفرنسي لا يتضمن أي بند يُجبر الفتاة الفرنسية "لورا بريول" من الحضور إلى المواجهة مع الفنان في حال تقدمت بشواهد طبية تبرر غيابها،وهو ما يعني بأن الحبس الاحتياطي لـ "المعلم" قد يمتد لأشهر أخرى وحتى إلى سنوات.

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المغرب شوف تيفي وزارة العدل الفرنسية القانون السجن الاحتياطي

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