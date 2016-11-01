بالفيديو.. حريق مهول بمراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
تعرف منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، نتيجة اندلاع حريق مهول بأحد المنازل.
وتقوم شاحنات الوقاية المدينة في هذه اللحظات بمحاولات لإخماد ألسنة النيران القوية، وسط تجمع للعشرات من المواطنين الذين يحاولون تقديم يد المساعدة.
وتبقى أسباب اندلاع هذا الحريق المهول إلى حدود اللحظة مجهولة، لكن الشكوك تحوم حول تسرب للغاز.
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