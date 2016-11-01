بالفيديو.. الملك يستقبل زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية ﻿

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية، المنظمة على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش، زعماء الدول المشاركين في قمة العمل الإفريقية، المنظمة على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).

وبهذه المناسبة، أخذت للملك صورة تذكارية مع زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوفود الإفريقية المشاركين في هذا الاجتماع.

وتشكل هذه القمة مناسبة للبلدان الإفريقية من أجل بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب القارة، لاسيما في ما يتعلق بتمويل وتبادل التكنولوجيات.

ويعرف هذا الاجتماع رفيع المستوى ، الذي يؤكد إرادة المملكة المغربية حيال جعل كوب 22 مؤتمرا في إفريقيا ومن أجل إفريقيا، مشاركة زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووفود 50 بلدا إفريقيا.

كما تشهد هذه القمة مشاركة ممثلي مجلس تعاون بلدان الخليج العربي، ورؤساء وفود منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.



