إنفراد : ''البام'' يعتمد على ''صفحة فرسان العدالة والتنمية'' لإسقاط برلمانيين ''للبيجيدي'' بإنزكان ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على الطعن الذي قدمه وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإنزكان في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ضد كل من وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ووصيفه بذات المدينة.

شوف تيفي

حصلت "شوف تيفي" على الطعن الذي قدمه وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإنزكان في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ضد كل من وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ووصيفه بذات المدينة.

وحسب ذات الوثائق، وضع "محمد غانم" البرلماني عن دائرة إنزكان باسم حزب "البام"، طعنا لدى المحكمة الدستورية، ضد كل "رمضان بوعشرة وأحمد أدراق" البرلمانيين عن حزب المصباح بذات الدائرة.

وإعتمد وكيل لائحة "البام" للطعن في فوز البرلمانيين عن "البيجدي" بدائرة إنزكان على صور بثث يوم الإقتراع على صفحة "فرسان العدالة والتنمية" بذات المدينة، حيث إرتكبا البرلمانيين، عبر التابعين لهم من أنصارهم المنضوين تحث راية حزب العدالة والتنمية عدة افعال مخالفة للقانون يوم العملية الإنتخابية أثرت على العملية الإنتخابية ونتائجها وذلك عبر نشر أربع صور لورقة التصويت الفريدة تحمل علامة التصويت على اللائحتين المحلية والوطنية لحزب العدالة والتنمية على صفحتهم بالفيسبوك المسماة "فرسان العدالة والتنمية" المخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تمنع إدخال الهاتف النقال أو أي إجهاز معلوماتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للإتصال السمعي البصري إلى القاعة المتخصصة لمكاتب التصويت.

من جهة، ثانية كشفت مصادر، من داخل حزب العدالة والتنمية بإنزكان، أن مرشحي الحزب بالمدينة، وضعوا طعونا لدى المحكمة الدستورية ضد البرلماني "محمد غانم" وكيل لائحة "البام" بالمدينة، معتمدا في طعنه على عدة "خروقات إنتخابية" حسب ذات المصدر، تكلفت بها اللجنة القانونية للحزب، وهي الوحيدة الموكول لها الحديث في الموضوع.

وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن طالب من أسماهم "بالصكوعا والمداويخ" بالإبتعاد عن وضع صورة الحزب أو إسمه على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بل أصدرت قيادة الحزب مذكرة تنظيمية تحذر جميع الكتائب والصفحات من إستغلال رمز "حزب المصباح".