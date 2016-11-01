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عاجل: خبر محزن لسعد لمجرد و هذا ما قامت به المشتكية في جلسة اليوم

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 14:39 عاجل: خبر محزن لسعد لمجرد و هذا ما قامت به المشتكية في جلسة اليوم | ثقافة و فنون
عاجل: خبر محزن لسعد لمجرد و هذا ما قامت به المشتكية في جلسة اليوم
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء من مصادر قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجدر المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أن محامي المشتكية دفع لقاضي التحقيق و للمرة الثالثة شهادة طبية تمنعها من

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء من مصادر قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجدر المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أن محامي المشتكية دفع لقاضي التحقيق و للمرة الثالثة شهادة طبية تمنعها من الحضور و مواجهة سعد لمجرد.

و قالت مصادرنا، إن المحامي إيريك دوبون عبر عن استيائه من تصرف المشتكية و اعتبرها تسير في اتجاه الابتزاز.

وفي سياق متصل تساءل مصدرنا، عن امتناع قاضي التحقيق بقصر العدالة من تمكين لمجرد من السراح المؤقت خصوصا و أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور.

 

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب محتمي ابتزاز سعد لمجرد:

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