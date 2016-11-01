عاجل: خبر محزن لسعد لمجرد و هذا ما قامت به المشتكية في جلسة اليوم ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء من مصادر قريبة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجدر المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أن محامي المشتكية دفع لقاضي التحقيق و للمرة الثالثة شهادة طبية تمنعها من الحضور و مواجهة سعد لمجرد.
و قالت مصادرنا، إن المحامي إيريك دوبون عبر عن استيائه من تصرف المشتكية و اعتبرها تسير في اتجاه الابتزاز.
وفي سياق متصل تساءل مصدرنا، عن امتناع قاضي التحقيق بقصر العدالة من تمكين لمجرد من السراح المؤقت خصوصا و أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور.
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