بعدما خطبها الرئيس التركي لأشهر فنان تركي ..هذا ما قررته إيمان الباني و مراد يلدريم بخصوص زواجهما ﻿

بعدما تقدم بطلب يدها بمباركة الرئيس التركي رجب طيب آردوغان،كشفت الصحف التركية أن الممثل التركي من أصل سوري مراد يلدريم وملكة جمال المغرب سنة 2006 إيمان الباني سوف يقيمان حفل الزفاف في نهاية دجنبر

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بعدما تقدم بطلب يدها بمباركة الرئيس التركي رجب طيب آردوغان،كشفت الصحف التركية أن الممثل التركي من أصل سوري مراد يلدريم وملكة جمال المغرب سنة 2006 إيمان الباني سوف يقيمان حفل الزفاف في نهاية دجنبر المقبل .

و حسب ذات المصادر، سيقيم الزوجين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية،اعتبارا لارتباطاتهما المهنية.

وكانت إيمان قد كشفت عبر صورة نشرتها على حسابها على تطبيق انستغرام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان قد طلبا يدها من والدها لمراد يلدريم