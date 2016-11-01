عاجل..سيناريو رضيعة الهاروشي يتكرر.. اختفاء رضيعة أخرى من مسشتفى ابن طفيل بمراكش في ظروف غامضة.. تفاصيل حصرية و صادمة ﻿

في سيناريو مشابه لاختفاء رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء شهر شتنبر الماضي، علمت ''شوف تيفي''، اليوم الأربعاء، بأن رضيعة، اختفت في ظروف غامضة من مستشفى ابن طفيل بمراكش مباشرة بعد ولادتها.

"شوف تيفي"



في سيناريو مشابه لاختفاء رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء شهر شتنبر الماضي، علمت "شوف تيفي"، اليوم الأربعاء، بأن رضيعة، اختفت في ظروف غامضة من مستشفى ابن طفيل بمراكش مباشرة بعد ولادتها.



وحسب شقيقة الأم في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل، فإن شقيقتها وضعت الرضيعة "حية ترزق"، وهي في شهرها السابع "خدج" ليلة الاثنين- الثلاثاء، لكنها تفاجأت بإدارة المستشفى في اليوم الموالي تمنحها ورقة مغادرة المستشفى دون تسليمها الرضيعة.



وأضافت المتحدثة بأن إدارة المستشفى أبلغت الأم بأنها لا تعلم مصير أو مكان ابنتها، وهو الأمر الذي أثار دهشتها واستغرابها، ما جعلها تدخل في أزمة نفسية حادة.



وأوضحت شقيقة الأم كذلك بأن الأم البالغة من العمر 34 عاما وزوجها، واللذين رفضا مغادرة المستشفى، تقدما للمصالح الأمنية بشكاية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن مصير الرضيعة.





