"الكوب 22" يساهم في تجاوز مرحلة ''البلوكاج'' بين أخنوش وبن كيران ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن بن كيران سيعقد إجتماعا عشية اليوم الأربعاء، على هامش أشغال مؤتمر ''كوب22'' مع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش، للإتفاق على إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن بن كيران سيعقد إجتماعا عشية اليوم الأربعاء، على هامش أشغال مؤتمر "كوب22" مع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش، للإتفاق على إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

ولم يستبعد ذات المصدر أن يحدد الطرفان موعدا لإنطلاق المشاورات الثنائية بين الطرفين على قاعدة دخول رئيس حزب التجمع للأحرار المفاوضات كحزب يتوفر على 37 برلمانيا، بالمقابل سيقدم عبد الإله بن كيران عرضا يتمثل بإحتفاظ الأحرار على أغلبية الوزارات التي كان يسيرها في نسخة الحكومة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أنه رغم التلاسن الغير مباشر بين كل من عزيز أخنوش ورئيس الحكومة في الآونة الأخيرة، إلا أن الطرفين تجمعهما علاقات جيدة، خاصة وأن أطرافا سياسية وإقتصادية تضغط على الطرفين لتجاوز مرحلة "البلوكاج الحكومي" التي يؤدي ثمنها الإقتصاد الوطني.

وقالت ذات المصادر، أن بن كيران سيحاول الإجتماع مرة أخرى مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للإستماع من جديد لمطالبها، بعد إنتهاء قمة المناخ "الكوب 22"، فيما لازال تقديم بن كيران إستقالته وإعلان فشلة في تشكيل الحكومة وارد حدا ، إن فشلت المشاورات التي ستنطلق بعد نهاية المؤتمر العالمي للمناخ.