مثير.. فتاتان تتزعمان عصابة مسلحة بفاس..وهذه هي التفاصيل ﻿

أفاد مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض، مؤخرا ، على ستة أشخاص، ضمنهم فتاتان، لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض، مؤخرا ، على ستة أشخاص، ضمنهم فتاتان، لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار ادبيبغ ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، تمكنت من وضع حد للنشاط الإجرامي لشخصين من ساكنة فاس الجديد من ذوي السوابق القضائية، أحدهما مبحوث عنه وطنيا من أجل قضيتين تتعلقان بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وألقي القبض على المشتبه فيهما ، وهما في حالة سكر ، محدثين الضوضاء بالشارع العام، حيث أبديا مقاومة تجاه رجال الشرطة الذين عملوا على إحكام الطوق الأمني حولهما وإلقاء القبض عليهما.

كما نجحت عناصر الشرطة لمنطقة بندباب عين قادوس ، مدعمة بالعناصر ذاتها ، في توقيف أربعة أشخاص ، من بينهم فتاتان ، بحي (كريان الحجوي)، من أجل قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والتهديد بواسطة الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير.

وكان الأشخاص الأربعة قد ضبطوا متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء، بينما كانوا يحاولون الهجوم على مسكن أحد جيرانهم، إثر خلاف سابق بينهم، حيث تم حجز الأسلحة البيضاء، أداة التهديد.

ومن أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم الستة تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.