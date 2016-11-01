الملك محمد السادس يطير لمدغشقر في هذا التاريخ ﻿

كشفت وسائل إعلام من دولة مدغشقر، بداية الأسبوع الجاري، عن قيام الملك محمد السادس بزيارة لجزيرة مدغشقر يوم 19 من نونبر الجاري وذلك للمشاركة في الدورة 16 للقمة العالمية الفرانكوفونية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام من دولة مدغشقر، بداية الأسبوع الجاري، عن قيام الملك محمد السادس بزيارة لجزيرة مدغشقر يوم 19 من نونبر الجاري وذلك للمشاركة في الدورة 16 للقمة العالمية الفرانكوفونية.

وحسب موقع "نويز مادا" المدغشقري فإن الوفد المرافق للملك محمد السادس سيصل السبت المقبل، بينما سيحل الملك الاثنين 19 نونبر الجاري، موضحا بأن الزيارة الرسمية ستعرف تعزيز العلاقات بين البلدين المغرب ومدغشقر في العديد من المجالات.

وأشار الموقع ،أن دولة مدغشقر لها مكانة خاصة لدى المغاربة، بعد أن تم سنة 1954 ، نفي الملك الراحل محمد الخامس إليها من طرف الاستعمار الفرنسي.







