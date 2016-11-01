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صحيفة إسرائيلية تسخر من الآذان

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 12:50 صحيفة إسرائيلية تسخر من الآذان | دولي
صحيفة إسرائيلية تسخر من الآذان
نشرت صحيفة إسرائيلية يمينية متطرفة ''هيوم'' كاريكاتور يسخر من الفلسطينيين ويدعوهم إلى إنشاء مجموعة عبر''واتساب'' لإقامة الأذان من خلالها.

شوف تيفي

نشرت صحيفة إسرائيلية يمينية متطرفة "هيوم" كاريكاتور يسخر من الفلسطينيين ويدعوهم إلى إنشاء مجموعة عبر"واتساب" لإقامة الأذان من خلالها.

ويظهر في كاريكاتور رجل يهودي يأخذ سماعة المسجد, بينما المؤذن يقف على المئذنة, ويقول ' كيف سننادي على المصلين', فيرد اليهودي, ''قم بإنشاء مجموعة في واتساب مثل الجميع", حسب ما جاء في موقع " العمق المغربي".

وقد تم تقديم مشروع قرار منع الأذان من طرف المستوطنين بسبب تشكيله إزعاجا، فيما تأجل هذا القرار من طرف الكنيسة الاسرائيلية, خوفا من منعها من إستعمال البوق يوم السبت الّذي يعتبر مقدسا عندهم ويحظر فيه القيام بأي أعمال.

 

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