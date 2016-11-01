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عاجل: القضاء الفرنسي ينظر اليوم في قضية سعد لمجرد و الأخير لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل: القضاء الفرنسي ينظر اليوم في قضية سعد لمجرد و الأخير لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل: القضاء الفرنسي ينظر اليوم في قضية سعد لمجرد و الأخير لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 12:35 عاجل: القضاء الفرنسي ينظر اليوم في قضية سعد لمجرد و الأخير لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون
عاجل: القضاء الفرنسي ينظر اليوم في قضية سعد لمجرد و الأخير لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى قصر العدالة بباريس،حيث ينظر قاضي التحقيق بباريس في قضية سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية يوم أكتوبر الماضي

شوف تيفي:


تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى قصر العدالة بباريس،حيث ينظر قاضي التحقيق بباريس في قضية سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية يوم أكتوبر الماضي

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الأخير لن يحضر اليوم الأربعاء إلى قصر العدالة بباريس بعدما دفع محامي المشتكية "لورا بريول" شهادة طبية تثبت عدم قدرتها على المواجهة.

و أضافت مصادرنا، أن المحامي الفرنسي "إيريك ديبون موريتي"، صرح لأحد المقربين من سعد الذي يتواجد بفرنسا أن حضور لمجرد ليس ضروريا في جلسة اليوم.



 

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