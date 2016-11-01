20 سنة سجنا لقاتل زوجته وهذه تفاصيل الحكم ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، بمؤاخذة متهم من أجل القتل العمد في حق زوجته، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا.

شوف تيفي:

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، بمؤاخذة متهم من أجل القتل العمد في حق زوجته، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مثل المتهم أمام المحكمة في حالة اعتقال، للمرة العاشرة بعد تعيين أول جلسة في 18 فبراير من السنة الجارية، وتم استنطاقه حول المنسوب إليه فنفى نية القتل، وبعد الانصات لممثل الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة في حق المتهم، وإلى الدفاع الذي التمس البراءة لموكله، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، أصدر القاضي حكم الإدانة في حقه.

و حسب ذات المصدر،، فإن المتهم سبق أن أحيل على الغرفة سالفة الذكر بمقتضى الأمر بالإحالة الذي أصدره المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية لمحاكمته من أجل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 392 و393 من القانون الجنائي.

وتابعت الجريدة، أن أطوار القضية تعود إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية الولائية بسطات، بعد أن أشعرت بضرورة الانتقال إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بهذه المدينة لوجود حالة اعتداء، وبعد أن حضرت وجدت امرأة تحمل جرحا غائرا في الجهة العلوية اليسرى من الصدر وقد وافتها المنية متأثرة بجرحها العميق، فيما أوقفت المتهم الذي كان يوجد إلى جانبها بعدما حاول الفرار، وبمسرح الأحداث تمكنت من حجز السكين الصغير الحجم المستعمل في الجريمة