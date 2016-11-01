وزارة الإتصال تمنع قناة دولية من تصوير برنامج حواري حول ''الإسلام السياسي'' ﻿

منعت وزارة الاتصال قناة ''بي بي سي'' ” BBC ” البريطانية من تصوير برنامج الحوار ''غلوبال كويستشونز'' ” Global Questions '' في المغرب حول موضوع ''الإسلام السياسي'' لمناقشة مسألة توظيف الدين في القضايا السياسية في

شوف تيفي



منعت وزارة الاتصال قناة "بي بي سي" ” BBC ” البريطانية من تصوير برنامج الحوار "غلوبال كويستشونز" ” Global Questions " في المغرب حول موضوع "الإسلام السياسي" لمناقشة مسألة توظيف الدين في القضايا السياسية في المغرب.

وجاء منع طاقم البرنامج الحواري بعد إجرائه لقاءات حوارية بشأن الموضوع المشار إليه مع العديد من الشخصيات المهتمة بالشؤون الدينية والسياسية، ومن الباحثين الأكاديميين و النشطاء في المجتمع المدني؛ وذلك "بهدف تدارس خلفيات وانعكاسات الخلط بين الأمور السياسية والدينية".

من جهة ثانية، إستنكرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، قرار المنع، معتبرة إياه "إنتهاكا صريحا لحرية الصحافة والتعبير بالمغرب و تحمل السلطات المغربية مسؤوليتها جراء هذا الخرق المتنافي مع أحكام الدستور المغربي والتزامات المغرب المتعلقة باحترام المواثيق الدولية التي صادق عليها والمعنية باحترام حرية الصحافة والتعبير، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

ودعت المنظمة في بيانها، وزارة الاتصال التي تشرف عليها بسيمة الحقاوي بتكليف من رئيس الحكومة، بالسماح لقناة "بي بي سي" ” BBC ” البريطانية من تصوير برنامجها الحواري المذكور بالمغرب ، مادام أن البرنامج ، في تقدير المنظمة ، لا "يشكل مساسا للنظام العام بالمغرب أو لاستقراره السياسي ".





