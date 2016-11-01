خطير.. القرطاس يلعلع في آسفي خلال هجوم مشرملين على رجل شرطة..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد حي قرية الشمس بمدينة آسفي، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أحداثا خطيرة أبطالها منحرفون، دخلوا في معركة مع رجل شرطة، وجد نفسه مرغما على استخدام الرصاص لإنقاذ نفسه.

"شوف تيفي"





شهد حي قرية الشمس بمدينة آسفي، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أحداثا خطيرة أبطالها منحرفون، دخلوا في معركة مع رجل شرطة، وجد نفسه مرغما على استخدام الرصاص لإنقاذ نفسه.

وحسب مصادر مسفيوية فإن رجل الشرطة، كان يقوم بعمله باعتقال شاب منحرف اعتدى على صاحب محل تجاري عقب قيام هذا الأخير بالتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة حينما استعان المنحرف بأصدقائه الذين هاجموا الشرطي الذي اضطر إلى إطلاق رصاصتين الأولى في السماء والثانية بالأرض في محاولة منه لإنهاء المعركة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن تعزيزات أمنية، وصلت إلى حي قرية الشمس، حيث قام رجال الأمن بحملات تمشيطية لاعتقال المتورطين البالغ عددهم أربعة شبان، حيث تم اعتقالهم واقتيادهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.