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بعد30 سنة من الصراع...دولتان إفريقيتان توقعان بمراكش اتفاقا تاريخيا لحل النزاع الحدودي بينهما

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 11:15 بعد30 سنة من الصراع...دولتان إفريقيتان توقعان بمراكش اتفاقا تاريخيا لحل النزاع الحدودي بينهما | بوليتيك
بعد30 سنة من الصراع...دولتان إفريقيتان توقعان بمراكش اتفاقا تاريخيا لحل النزاع الحدودي بينهما
وقعت كل جمهوريتا الغابون وغينيا الاستوائية، أمس الثلاثاء بمراكش، اتفاقا تاريخيا لحل النزاع الحدودي القائم بينهما منذ ثلاثين عاما حول جزيرة مبانيي.

شوف تيفي

وقعت كل جمهوريتا الغابون وغينيا الاستوائية، أمس الثلاثاء بمراكش، اتفاقا تاريخيا لحل النزاع الحدودي القائم بينهما منذ ثلاثين عاما حول جزيرة مبانيي.

وينص الاتفاق، الذي وقعه كل من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، ورئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، على إحالة النزاع الحدودي القائم بين البلدين على محكمة العدل الدولية.

وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح خلال حفل توقيع الاتفاق، عن اعتزازه وسعادته لإبرام هذا الاتفاق الذي يشهد على الإرادة المشتركة للدولتين لتطوير علاقاتهما وحل النزاع الحدودي، بما ينسجم مع روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

ومن جانبه، قال رئيس غينيا الاستوائية، في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاق الذي وقع عليه البلدان يشهد على علاقات الأخوة المتينة القائمة بين الدولتين وطموحهما المشترك لصالح حل نزاع قديم.

وأشار إلى أن الدولتين فوضتا إلى الأمم المتحدة الوساطة في المفاوضات، بهدف حل هذا النزاع المستمر منذ 30 عاما، مضيفا أن الاتفاق سيمكن من إقامة علاقات مرنة، قوامها الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

 

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