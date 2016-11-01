مؤلم.. كهربائي يفارق الحياة بطريقة مروعة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

لقي كهربائي يعمل بشركة كهرباء معروفة بالبيضاء، مصرعه ليلة أمس الثلاثاء، بطريقة مروعة، بعد أن أصيب بصعقة كهربائية مميتة.



"شوف تيفي"



لقي كهربائي يعمل بشركة كهرباء معروفة بالبيضاء، مصرعه ليلة أمس الثلاثاء، بطريقة مروعة، بعد أن أصيب بصعقة كهربائية مميتة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك، كان يقوم بعمله في إصلاح عطل كهربائي، ليتلقى صعقة كهربائية قوية جعلته يفارق الحياة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الهالك إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي في محاولة لإسعافه لكنه وصل إليها جثة هامدة.



