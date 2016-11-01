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عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص ولد البوليسي قاتل عشيقته بالبيضاء

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 10:49 عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص ولد البوليسي قاتل عشيقته بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص ولد البوليسي قاتل عشيقته بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي أقدم أمس على قتل عشيقته بطماريس ضواحي البيضاء، يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وهو ابن رجل شرطة.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشخص الذي أقدم أمس على قتل عشيقته بطماريس ضواحي البيضاء، يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وهو ابن رجل شرطة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب يدعى "سامي" وهو في عقده الثاني، كان رفقة عشيقته بمنطقة طماريس بسيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، وهو في حالة في حالة غير طبيعية، حيث دخلا معا في خلاف حاد لتتطور الأمور بينهما، حينما أقدم "سامي" على توجيه طعنات قاتلة لها بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، قامت باعتقال الجاني الذي كان في حالة صدمة ما على ما اقترفه في حق عشيقته التي جمعته بها علاقة غرامية.


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المغرب شوف تيفي طماريس الشركات الخاصة مصالح الدرك الملكي منطقة طماريس الشركة

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