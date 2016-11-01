أربعة قتلى ومائة مفقود في غرق زورق في السواحل الليبية ﻿

قالت المنظمة غير الحكومية الالمانية ''يوغند ريتيت'' إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين قتلوا فيما اعتبر مائة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي اليوم الثلاثاء قبالة السواحل الليبية.

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قالت المنظمة غير الحكومية الالمانية "يوغند ريتيت" إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين قتلوا فيما اعتبر مائة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي اليوم الثلاثاء قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة أنها لم تعثر سوى على 23 ناجيا في الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في ظرف يومين حيث لم تعثر سفينة توجهت أمس الاثنين لانقاذ قارب مطاطي آخر كان يغرق في مياه المتوسط سوى على 15 ناجيا، في حين ينقل المهربون عادة على متن كل قارب من هذا النوع ما بين 120 و140 شخصا.

وقال أحد الناجين، حسب ما نقلت عنه متحدثة باسم (اس او اس المتوسط) "لقد غرق زورقنا الساعة السادسة هذا الصباح (الخامسة ت غ)، كنا 122 على متن الزورق ولا اطفال اقل من 15 سنة، الا انه كانت هناك عشر نساء لم تنج سوى واحدة منهن".