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بالصورة..حنان الخضر في موقف محرج أمام معجبيها لهذا السبب

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 07:31 بالصورة..حنان الخضر في موقف محرج أمام معجبيها لهذا السبب | ثقافة و فنون
بالصورة..حنان الخضر في موقف محرج أمام معجبيها لهذا السبب
نشرت الفنانة المغربية حنان الخضر اليوم الثلاثاء صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بكامل أناقتها مرتدية فستانا من آخر الصيحات لماركة عالمية.

"شوف تيفي": زينب نمروك

نشرت الفنانة المغربية حنان الخضر اليوم الثلاثاء صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بكامل أناقتها مرتدية فستانا من آخر الصيحات لماركة عالمية.

وارتدت الخضر، "شورت قصير" والتي بدت آثار حدوده واضحة تحت الفستان حيث شد انتباه كل المتتبعين الشيء الذي سبب لها إحراجا كبيرا أمام معجبيها.

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‫شوف تيفي

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حنان الخضر زينب نمروك ستار أكاديمي المشد المغرب

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