بالصورة..حنان الخضر في موقف محرج أمام معجبيها لهذا السبب ﻿

"شوف تيفي": زينب نمروك
نشرت الفنانة المغربية حنان الخضر اليوم الثلاثاء صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بكامل أناقتها مرتدية فستانا من آخر الصيحات لماركة عالمية.
وارتدت الخضر، "شورت قصير" والتي بدت آثار حدوده واضحة تحت الفستان حيث شد انتباه كل المتتبعين الشيء الذي سبب لها إحراجا كبيرا أمام معجبيها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.