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تحدي غريب يغزو العالم ويشعل الفايسبوك+فيديوهات

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 07:28 تحدي غريب يغزو العالم ويشعل الفايسبوك+فيديوهات | منوعات
تحدي غريب يغزو العالم ويشعل الفايسبوك+فيديوهات
تعرف مختلفات الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام تحدي جديد أطلق عليه اسم MANNEQUIN CHALLENGE، وهو تحدي قرر القيام به مجموعة من المشاهير وخاصة في المجالين الرياضي والسياسي.

"شوف تيفي"

تعرف مختلفات الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام تحدي جديد أطلق عليه اسم MANNEQUIN CHALLENGE، وهو تحدي قرر القيام به مجموعة من المشاهير وخاصة في المجالين الرياضي والسياسي.

وأظهرت الصفحة الفايسبوكية الخاصة بهذا التحدي الذي يلتزم فيه أصحابه بعدم الحركة والتزام السكون، مجموعة من الفيديوهات المثيرة ومن بينها للمنتخبين البرتغالي والبلجيكي لكرة القدم.
وتفاعل نشطاء من مختلف بقاع العالم مع هذا التحدي، حيث قام البعض منهم بتجربته ونشر فيديوهات توثقه، و قد تم اختيار البعض منها كأبرز وأجمل الفيديوهات.

 

 

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