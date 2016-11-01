زوجة حاولت إدخال القرقوبي لزوجها بالسجن بالبيضاء ..وها كيفاش حصلات ﻿

قدمت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي سيدة متورطة في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

"شوف تيفي"

قدمت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي سيدة متورطة في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن أطوار توقيف المعنية بالأمر، جاءت بعد أن تم إيقافها من طرف موظفات السجن المحلي بعد أن تم العثور بحوزتها على كمية 119 قرص مهلوس مدسوسة بثيابها محاولة إدخالها إلى زوجها المعتقل.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث مع المعنية بالأمر أفضى إلى تحديد مواصفات مزودها بالأقراص المهلوسة ولازالت الأبحاث جارية من أجل إيقافه.

وتم تقديم المعنية بالأمر إلى العدالة فور استكمال جميع الإجراءات الضرورية من أجل تهمة حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.