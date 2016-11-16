وأخيرا رسميا.. عقود الازدياد فالأنترنيت وبلا متمشيو المقاطعة على قبلهم ﻿

لطالما انتظر المغاربة حلا جذريا يقيهم من تعب الانتقال إلى المقاطعات من أجل النسخة الكاملة أو عقود الازدياد، لكن من اليوم قد تم توفير هذه الخدمة بكل سهولة حيث يمكن للراغبين في أخذ عقد الازدياد أو

شوف تيفي

لطالما انتظر المغاربة حلا جذريا يقيهم من تعب الانتقال إلى المقاطعات من أجل النسخة الكاملة أو عقود الازدياد، لكن من اليوم قد تم توفير هذه الخدمة بكل سهولة حيث يمكن للراغبين في أخذ عقد الازدياد أو النسخة الكاملة بنقرة واحدة عوض التنقل إلى الإدارة المختصة التي قد تكون خارج المدينة التي يقطن بها المعني بالأمر، خصوصا إذا كانت بعيدة عن محل السكن بكيلو مترات.

وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع الرقمي الذي من المنتظر أن يحل جملة من المشاكل،والذي يأتي من أجل تكريس تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة.

ويمكن من الآن طلب عقود الازدياد والنسخ الكاملة للولادة، والتي يتم طلبها عبر الموقع الالكتروني watiqa.ma ويتم إيصالها عبر البريد المضمون من خلال بريد المغرب إلى عنوان طالب هذه النسخ.