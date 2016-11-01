مثير.. العثور على طلاسم سحرية داخل جماعة بإقليم الناظور ﻿

"شوف تيفي"
تفاجأ موظفون بقسم تصحيح الإمضاء بجماعة العروي الواقعة على مستوى إقليم الناظور، أمس الاثنين، بوجود طلاسم سحرية إلى جانب بعض الوثائق.
وحسب مصادر محلية ناظورية فإن الأمر أثار دهشة واستغراب الموظفين الذين لم يصدقوا بأن جماعتهم بها أعمال سحر وشعوذة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الجماعة الحضرية المذكورة، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة المثيرة.
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