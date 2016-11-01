الأميرة للا حسناء تزور بمراكش مدرسة أم الفضل المنخرطة في برنامج المدارس الايكولوجية ﻿

قامت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الثلاثاء بمراكش، بزيارة مدرسة أم الفضل، المنخرطة في برنامج المدارس الايكولوجية، الذي تشرف عليه المؤسسة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

قامت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الثلاثاء بمراكش، بزيارة مدرسة أم الفضل، المنخرطة في برنامج المدارس الايكولوجية، الذي تشرف عليه المؤسسة.

وتتبعت الأميرة للا حسناء التي كانت مرفوقة بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خوسي غرازيانو دا سيلفا، عرضا حول الرمز الايكولوجي للمدرسة وواحة أم الفضل ونظامها للسقي من خلال إعادة تدوير الماء.

كما قدمت للأميرة وللمدير العام للفاو، شروحات حول حديقة النباتات العطرية، والحديقة البيداغوجية العضوية، وبرنامج المدارس الايكولوجي في القاعة المتعددة الوسائط، والجانب المتعلق بالطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء عبر استعمال مصابيح اقتصادية.

وبالمناسبة زارت الأميرة للا حسناء فصلا في التعليم ما قبل المدرسي بمدرسة أم الفضل قبل أن تؤخذ للأميرة صورة تذكارية مع مجموعة من التلاميذ النشيطين في مجال البيئة بالمدرسة.