بعد صمت طويل..البشير عبدو يوجه طلبا مؤثرا لجميع المغاربة و هذا ما قاله ﻿

شوف تيفي:م غ
تدوينة مؤثرة تلك التي نشرها الفنان المغربي البشير عبدو قبل لحظات،بعد صمت طويل من اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاغتصاب.
و قال والد "المعلم" الله يرجعو لينا و ليكم في أقرب وقت بإذن الله" داعيا من خلال تدوينته بوقوف جميع المغاربة إلى جانب سعد لمجرد و الدعاء له بالفرج القريب.
و قد أرفق زوج الفنان المغربية نزهة الركراكي،تدوينته بصورة ،جمعت العائلة الصغيرة رفقة سعد عندما كان رضيعا.
و لا زال مصير سعد لمجرد معلقا بين يدي القضاء الفرنسي ،محبوسا داخل سجن "فلوري" بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية أكتوبر الماضي.
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