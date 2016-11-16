بعد صمت طويل..البشير عبدو يوجه طلبا مؤثرا لجميع المغاربة و هذا ما قاله ﻿

تدوينة مؤثرة تلك التي نشرها الفنان المغربي البشير عبدو قبل لحظات،بعد صمت طويل من اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاغتصاب.

شوف تيفي:م غ

تدوينة مؤثرة تلك التي نشرها الفنان المغربي البشير عبدو قبل لحظات،بعد صمت طويل من اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاغتصاب.

و قال والد "المعلم" الله يرجعو لينا و ليكم في أقرب وقت بإذن الله" داعيا من خلال تدوينته بوقوف جميع المغاربة إلى جانب سعد لمجرد و الدعاء له بالفرج القريب.

و قد أرفق زوج الفنان المغربية نزهة الركراكي،تدوينته بصورة ،جمعت العائلة الصغيرة رفقة سعد عندما كان رضيعا.

و لا زال مصير سعد لمجرد معلقا بين يدي القضاء الفرنسي ،محبوسا داخل سجن "فلوري" بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية أكتوبر الماضي.