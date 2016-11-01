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مؤلم..بعدما فشل في شراء شقة لزوجته..شاب يقتل نفسه بطريقة مروعة..وهذا ما قالته زوجته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 00:11 مؤلم..بعدما فشل في شراء شقة لزوجته..شاب يقتل نفسه بطريقة مروعة..وهذا ما قالته زوجته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة | حوادث و حقوق
مؤلم..بعدما فشل في شراء شقة لزوجته..شاب يقتل نفسه بطريقة مروعة..وهذا ما قالته زوجته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة
اهتزت منطقة عين السبع بالبيضاء، ليلة أمس الاثنين، على وقع حادث مؤلم، بطله شاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع لمنزل أسرته ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة عين السبع بالبيضاء، ليلة أمس الاثنين، على وقع حادث مؤلم، بطله شاب ألقى بنفسه من الطابق الرابع لمنزل أسرته ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما، دخل في أزمة نفسية بعد أن رفضت زوجته أن تُقيم بمنزل أسرته أو أن يقوم بكراء منزل يجمعهما، وطالبته بشراء شقة في القريب العاجل، ليقوم في لحظة يأس من الحياة برمي نفسه من الطابق الرابع لمنزل أسرته.

وأضاف المصدر ذاته بأن الزوجة صُدمت من منظر زوجها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتبدأ في الصراخ وهي تقول "غير فيق غير نوض ما بقيتش باغا الدار".
وأوضح ذات المصدر بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

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