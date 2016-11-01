بالفيديو..إطلاق النار في مطار أوكلاهوما بأمريكا و هذا هو عدد الإصابات ﻿

أصيب شخص واحد على الأقل في إطلاق نار في المطار الرئيسي في أوكلاهوما سيتي اليوم الثلاثاء مما أدى إلى وقف الرحلات الجوية وقالت الشرطة إنه ربما يكون شخص آخر أصيب في الحادث.

شوف تيفي:

أصيب شخص واحد على الأقل في إطلاق نار في المطار الرئيسي في أوكلاهوما سيتي اليوم الثلاثاء مما أدى إلى وقف الرحلات الجوية وقالت الشرطة إنه ربما يكون شخص آخر أصيب في الحادث.

وقال باكو بالديراما الضابط بشرطة أوكلاهوما سيتي إن رصاصات أطلقت من مرآب للسيارات في مطار ويل روجرز الدولي ولم تتوفر معلومات بشأن حالة الضحية المعروفة أو السبب وراء إطلاق النار.

ونقلت محطة تلفزيون نيوز 9 عن مسؤول بالشرطة قوله إن فرقا تبحث في المرآب عن مشتبه به ومصاب ثان محتمل.



