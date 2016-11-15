صور رائعة تجمع الملك محمد السادس بمجموعة فناير و براعم أغنية ''الأمير نظيف'' ﻿

نشرت مجموعة فناير على حسابها بالفايسبوك، صورا جمعتهم بالملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة مراكش، مرفوقين بالأطفال الصغار،أبطال كليب الأغنية.

"شوف تيفي"



نشرت مجموعة فناير على حسابها بالفايسبوك، صورا جمعتهم بالملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة مراكش، مرفوقين بالأطفال الصغار،أبطال كليب الأغنية.

وكانت المجموعة قد نالت شرف أداء أغنيتها "الأمير نظيف" أمام الملك محمد السادس ورؤساء وحكام العالم، اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الجلسة الرسمية لفعاليات مؤتمر كوب 22.

وتفاعل عشاق الفناير مع الصور، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين في تعاليقهم استحقاق "الفناير" نيل شرف اللقاء بالملك للمرة الثانية.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ومجموعة فناير مباشرة بعد نهاية فعاليات افتتاح الجلسة الرسمية بمؤتمر المناخ كوب 22.