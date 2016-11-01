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''اللوك'' الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم ''نامبروان'' في ''كوب 22'' بمراكش

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 22:42 اللوك الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم نامبروان في كوب 22 بمراكش | بوليتيك
''اللوك'' الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم ''نامبروان'' في ''كوب 22'' بمراكش
خطف الملك محمد السادس الأضواء، خلال استقباله اليوم للرؤساء والوفود المشاركة في قمة المناخ ''كوب 22'' بمراكش، حيث بدا بـ''لوك'' مغاير، ما أضفى عليه جاذبية كبيرة، جعلت كثيرون يتداولون صوره بمواقع التواصل

شوف تيفي


خطف الملك محمد السادس الأضواء، خلال استقباله اليوم للرؤساء والوفود المشاركة في قمة المناخ "كوب 22" بمراكش، حيث بدا بـ"لوك" مغاير، ما أضفى عليه جاذبية كبيرة، جعلت كثيرون يتداولون صوره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الملك، مرتديا بذلة رسمية عصرية، ذات لون أزرق داكن، مشدود على المقاس، وربطة عنق ذهبية مميزة بالقرص المعدني الدائري في الوسط.. وبدا من خلالها الملك كما لو أنه نجما هوليوديا، أو عارض أزياء للماركات العالمية، وإن كان الملك، وفق ما تنشره بعض الصحف العالمية، قد تحول إلى مصدر إلهام لكبار المصممين العالميين والعارضين، بالنظر إلى ذوقه الرفيع، وأيضا لأنه، كما قال المغاربة "للي لبسها كتجي معاه".

ويبدو أن ما لفت الأنظار أكثر إلى الملك محمد السادس، هو وقفته المستقيمة، وطريقة استقباله للضيوف، فضلا عن اللباس الذي كان متناغما مع تسريحة الشعر واللحية المقصوصة بعناية، والنظارات ذات الإطار الأسود السميك.. كل هذا جعل الملك اليوم الثلاثاء، النجم "نامبر وان" في "كوب 22".

 

 

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شوف تيفي المغرب الملك استقبال رؤساء الدول كب 22 استقبال لوك جديد يخطف الأنظار

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