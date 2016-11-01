يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
اهتز دوار تاشميرو بمدينة امنتانوت، على وقع حادث خطير، بطله مختل عقلي، تهجم على مسجد الدوار خلال صلاة الفجر وحاول تصفية إمام المسجد.
وحسب مصدر من امنتانوت فإن إمام المسجد، قاوم المختل العقلي البالغ حوالي 34 عاما، وتمكن من طرحه أرضا قبل أن يتدخل المصلون الذين ساعدوه على النجاة من هذا الهجوم.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية،حلت بعين المكان وقامت بإيقاف المختل العقلي وعملت على نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.