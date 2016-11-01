يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز دوار تاشميرو بمدينة امنتانوت، على وقع حادث خطير، بطله مختل عقلي، تهجم على مسجد الدوار خلال صلاة الفجر وحاول تصفية إمام المسجد.

"شوف تيفي"



اهتز دوار تاشميرو بمدينة امنتانوت، على وقع حادث خطير، بطله مختل عقلي، تهجم على مسجد الدوار خلال صلاة الفجر وحاول تصفية إمام المسجد.



وحسب مصدر من امنتانوت فإن إمام المسجد، قاوم المختل العقلي البالغ حوالي 34 عاما، وتمكن من طرحه أرضا قبل أن يتدخل المصلون الذين ساعدوه على النجاة من هذا الهجوم.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية،حلت بعين المكان وقامت بإيقاف المختل العقلي وعملت على نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش.





